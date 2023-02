Corbo: “Napoli superiore al Milan di Sacchi: ha più fantasia” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Antonio Corbo ritiene che il Napoli è superiore al Milan di Sacchi perché ha più fantasia rispetto ai rossoneri Antonio Corbo decanta le gesta del Napoli di Luciano Spalletti. Il giornalista di Repubblica, attraverso le frequenze di Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, si sofferma sull’affermazione in terra teutonica degli azzurri: “Spalletti, ma più precisamente il Napoli, in Italia o in Europa si trova sempre a casa sua. Questa estate in maniera consapevole il Napoli ha rivoluzionato la squadra, ha deciso di ringiovanire la squadra, abbassare gli ingaggi e applicare la teoria secondo cui il Napoli non poteva che far meglio abbassando l’ingaggio e ringiovanendo la squadra. Il ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Antonioritiene che ilaldiperché ha piùrispetto ai rossoneri Antoniodecanta le gesta deldi Luciano Spalletti. Il giornalista di Repubblica, attraverso le frequenze di Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, si sofferma sull’affermazione in terra teutonica degli azzurri: “Spalletti, ma più precisamente il, in Italia o in Europa si trova sempre a casa sua. Questa estate in maniera consapevole ilha rivoluzionato la squadra, ha deciso di ringiovanire la squadra, abbassare gli ingaggi e applicare la teoria secondo cui ilnon poteva che far meglio abbassando l’ingaggio e ringiovanendo la squadra. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Corbo: 'Napoli superiore al Milan di Sacchi: ha più fantasia' #CalcioNapoli #Corbo #Milan #Sacchi #Spalletti… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Corbo: 'Il Napoli si trova a casa sua anche in Europa, gli azzurri hanno fantasia' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Corbo: 'Il Napoli si trova a casa sua anche in Europa, gli azzurri hanno fantasia' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Corbo: 'Il Napoli si trova a casa sua anche in Europa, gli azzurri hanno fantasia' - napolimagazine : ON AIR - Corbo: 'Il Napoli si trova a casa sua anche in Europa, gli azzurri hanno fantasia' -