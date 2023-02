Coppia di immigrati peggio delle cavallette | quaranta furti in appartamento in tre mesi

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb — Festa finita per duedi origine albanese accusati di avere svaligiato una quarantina di appartamenti in tutta la Toscana, accumulando reva per un valore complessivo di 20mila euro: a incastrare questi professionisti deicon scasso è stato un controllo di routine. Ora i due stranieri dovranno rispondere dei reati di ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Due albanesi accusati di avere commesso 40I due agivano principalmente in provincia di Siena e Firenze secondo una prassi consolidata: dopo aver selezionato le abitazioni da razziare, controllavano per giorni le abitudini dei proprietari prima di agire indisturbati, sicuri della loro assenza. Una volta messo a punto il furto, si allontanavano velocemente in automobile. E proprio l’abitudine di tenere a bordo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pasqual63670773 : @Inv3stigation Sono nato tramite inseminazione artificiale una coppia di lesbiche che hanno scelto tra decine di pr… - padovani_gigi : @AttilioSacco @marcovaleriolp @luca_pesenti2 Semplicemente gli immigrati fanno più figli, ma le ultime ricerche soc… - dinobronzi : Coppia di immigrati gestisce una lavanderia, ha problemi coniugali, affronta ispezione tributaria e figlia lesbica,… - savojardo2 : @ChiodiDonatella Che bella coppia ????????????una vuole aumentare gli immigrati l’altro li sfrutta sui campi ?????????? coppia vincente - FrancoArlati : @GianniLilly Uno bullizza i calabresi,l'altro chiude i porti agli immigrati.Bella coppia !!!! -

...a sopravvivere alla loro prima notte dello Sfogo nascondendosi insieme ad altri. I due trovano rifugio in un ranch del Texas; tuttavia la libertà appena conquistata dura ben poco: la,......Marta Cartabia per procedere contro i genitori di una bimba nata in Friuli daafricani. La mutilazione dei genitali, infatti, non è avvenuta in Italia, ma all'estero. Ieri unadel ...

Coppia di immigrati peggio delle cavallette: quaranta furti in appartamento in tre mesi Il Primato Nazionale

Dormono con braciere acceso, morti 2 migranti nel Foggiano Avvenire

Coppia migranti morta a Manfredonia, Soumahoro sul luogo della ... StatoQuotidiano.it

Ibrahim e Queen, morti nel ghetto di Borgo Mezzanone per un ... Servizio Informazione Religiosa

L'Opinione delle Libertà L'Opinione delle Libertà

La II A dell’Omnicomprensivo di Giano dell’Umbria, è lo specchio di una comunità: un mosaico di culture frutto di migrazioni. Nasce da ciò il desiderio di conoscere le comunità che vivono nel territor ...C’è voluta la firma dell’ex ministro Marta Cartabia per procedere contro i genitori di una bimba nata in Friuli da immigrati africani. La mutilazione dei genitali, infatti, non è avvenuta in Italia, ...