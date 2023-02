Coppia con 61 anni di differenza vuole dimostrare che l’amore non ha età – ora rivelano piani per avere figli (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Molti di noi sarebbero probabilmente d’accordo sul fatto che l’età è solo un numero. Il modo in cui ti senti dentro non sempre riflette il numero sul passaporto o sulla carta d’identità. Ma scegliere un partner molto più grande di te può suscitare molto scalpore. Questo lo sa benissimo la ventiquattrenne Miracle Pogue che è innamorata e sposata con il suo Charles, di 85 anni. Dopo aver condiviso la loro storia sui social media, la Coppia sposata ha attirato molta attenzione in tutto il mondo. Ora Miracle racconta che lei e il marito sono pronti per il prossimo capitolo, e la decisione fa ribollire tutto l’internet di opinioni. In qualsiasi momento della vita, puoi trovare quell’unico grande amore che ti prende completamente d’assalto. Non puoi proteggerti da ciò: devi solo goderti la sensazione e andare avanti in questo percorso ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Molti di noi sarebbero probabilmente d’accordo sul fatto che l’età è solo un numero. Il modo in cui ti senti dentro non sempre riflette il numero sul passaporto o sulla carta d’identità. Ma scegliere un partner molto più grande di te può suscitare molto scalpore. Questo lo sa benissimo la ventiquattrenne Miracle Pogue che è innamorata e sposata con il suo Charles, di 85. Dopo aver condiviso la loro storia sui social media, lasposata ha attirato molta attenzione in tutto il mondo. Ora Miracle racconta che lei e il marito sono pronti per il prossimo capitolo, e la decisione fa ribollire tutto l’internet di opinioni. In qualsiasi momento della vita, puoi trovare quell’unico grande amore che ti prende completamente d’assalto. Non puoi proteggerti da ciò: devi solo goderti la sensazione e andare avanti in questo percorso ...

