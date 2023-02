Coppa Italia Primavera 2022/2023: l’Inter batte di misura la Sampdoria e vola in semifinale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E’ l’Inter la quarta e ultima semifinalista della Coppa Italia Primavera 2022/2023. Al Konami Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti i nerazzurri hanno battuto i pari età U19 blucerchiati per 2-1, trovando così il pass per la semifinale contro la Roma: si disputerà in gara secca a eliminazione diretta il 5 aprile (al netto di anticipi o posticipi), l’altra semifinale tra Fiorentina e Genoa. In apertura calcia Stankovic e il suo tiro viene respinto dal portiere doriano, si supera anche Calligaris che para sulla botta di Leonardi. Al 23?, nerazzurri avanti con la deviazione di Curatolo decisiva sulla conclusione dal limite dell’area di Iliev, che aveva sfondato centralmente. La Samp prova a reagire con il tiro di Uberti, Owusu sfiora il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E’la quarta e ultima semifinalista della. Al Konami Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti i nerazzurri hanno battuto i pari età U19 blucerchiati per 2-1, trovando così il pass per lacontro la Roma: si disputerà in gara secca a eliminazione diretta il 5 aprile (al netto di anticipi o posticipi), l’altratra Fiorentina e Genoa. In apertura calcia Stankovic e il suo tiro viene respinto dal portiere doriano, si supera anche Calligaris che para sulla botta di Leonardi. Al 23?, nerazzurri avanti con la deviazione di Curatolo decisiva sulla conclusione dal limite dell’area di Iliev, che aveva sfondato centralmente. La Samp prova a reagire con il tiro di Uberti, Owusu sfiora il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JuventusFCWomen : Fixture update | Return leg Coppa Italia semi-final ?? Juventus - Inter ?? 11/03/2023 ? 14:30 CET ??? Campo Ale & R… - LeonessaBrescia : È TUTTO VERO!!!!! GERMANI BRESCIA LA COPPA ITALIA È TUA ???????? #DreamBig | #Brescia | #TuttoUnAltroSport |… - Eurosport_IT : BRESCIA VINCE LA COPPA ITALIA 2023! ?????? Primo, storico, trionfo per la Germani che solleva il primo titolo naziona… - sportface2016 : #CoppaItalia #Primavera, l'#Inter batte di misura la Sampdoria e vola in semifinale - GiuliaG16767273 : RT @LRVicenza: ?? | FINALE DI ANDATA COPPA ITALIA SERIE C ?? @JuventusNextGen ?? Giovedì 2 Marzo ?? 20:30 ?? Allianz Stadium ? Per la prima… -