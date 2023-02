Coop, raccolti 7900 euro con i cesti di Natale dell'Att (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il ricavato dei cesti quest'anno sarà destinato al progetto "SOStegno psicologico" ai minori nella lotta al tumore del genitore Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il ricavato deiquest'anno sarà destinato al progetto "SOStegno psicologico" ai minori nella lotta al tumore del genitore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianmarcoSala : RT @FPRConlus: ?? 150.000 euro raccolti a dicembre come risultato della campagna “Scegli il prodotto Coop e INSIEME sosteniamo la ricerca co… - Mia07469022 : RT @FPRConlus: ?? 150.000 euro raccolti a dicembre come risultato della campagna “Scegli il prodotto Coop e INSIEME sosteniamo la ricerca co… - AntoninoGiaimo2 : RT @FPRConlus: ?? 150.000 euro raccolti a dicembre come risultato della campagna “Scegli il prodotto Coop e INSIEME sosteniamo la ricerca co… - FPRConlus : ?? 150.000 euro raccolti a dicembre come risultato della campagna “Scegli il prodotto Coop e INSIEME sosteniamo la r… -