Convocati Fiorentina, out Milenkovic, ci sono Sirigu e Brekalo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I Convocati della Fiorentina per la sfida contro il Braga: Italiano farà a meno di Milenkovic, mentre ci sono Sirigu e Brekalo Vincenzo Italiano ha reso noti i Convocati della Fiorentina per la sfida di ritorno di Conference League contro il Braga. Non recuperato Milenkovic, mentre invece sono a disposizione Sirigu e Brekalo. Di seguito la lista completa. Portieri: Cerofolini, Sirigu, Terracciano.Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic.Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Mandragora.Attaccanti: Brekalo, Nico Gonzalez, Ikoné, Jovic, Kouame, Cabral, Saponara, Sottil. L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Idellaper la sfida contro il Braga: Italiano farà a meno di, mentre ciVincenzo Italiano ha reso noti idellaper la sfida di ritorno di Conference League contro il Braga. Non recuperato, mentre invecea disposizione. Di seguito la lista completa. Portieri: Cerofolini,, Terracciano.Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic.Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Mandragora.Attaccanti:, Nico Gonzalez, Ikoné, Jovic, Kouame, Cabral, Saponara, Sottil. L'articolo proviene ...

