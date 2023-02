Controlli dei Nas a studi medici e pediatrici: irregolarità in Costiera e nella Piana del Sele (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I carabinieri dei Nas, d’intesa con il Ministero della Salute, hanno effettuato un’ intensa attività di controllo su tutto il territorio nazionale presso gli studi medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per accertare la presenza del medico nello studio nei giorni e negli orari comunicati all’Asl e svolgere una verifica generale sulla corretta conduzione dell’ambulatorio. Sono stati ispezionati complessivamente 1.838 studi di medici di medicina Generale e pediatri convenzionati, dei quali 251 hanno evidenziato non conformità (pari a circa il 14%), rilevando 308 tra irregolarità penali ed amministrative. Il Nas di Salerno ha ispezionato complessivamente 36 studi di medicina generale e ... Leggi su zon (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I carabinieri dei Nas, d’intesa con il Ministero della Salute, hanno effettuato un’ intensa attività di controllo su tutto il territorio nazionale presso glidina generale e dei pediatri di libera scelta, per accertare la presenza del medico nelloo nei giorni e negli orari comunicati all’Asl e svolgere una verifica generale sulla corretta conduzione dell’ambulatorio. Sono stati ispezionati complessivamente 1.838didina Generale e pediatri convenzionati, dei quali 251 hanno evidenziato non conformità (pari a circa il 14%), rilevando 308 trapenali ed amministrative. Il Nas di Salerno ha ispezionato complessivamente 36dina generale e ...

