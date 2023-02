Controllare se un'app o processo scarica in background su PC (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Se notiamo un rallentamento improvviso mentre navighiamo dal browser o durante il download di un file molto grosso, la causa potrebbe essere un processo che sta scaricando in background su Windows. Capire subito quale processo o app sta scaricando in background non è difficile, visto che Windows offre tutti gli strumenti per monitorare il consumo di rete e, se necessario, fermare il processo di download in background. Ci sono diversi modi per Controllare se un'app, un programma o un processo nascosto occupa internet e scarica dati in background, così così da intervenire subito sul problema e dedicare tutta la connessione Internet al download o alla navigazione sul web. La guida è ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Se notiamo un rallentamento improvviso mentre navighiamo dal browser o durante il download di un file molto grosso, la causa potrebbe essere unche stando insu Windows. Capire subito qualeo app stando innon è difficile, visto che Windows offre tutti gli strumenti per monitorare il consumo di rete e, se necessario, fermare ildi download in. Ci sono diversi modi perse un'app, un programma o unnascosto occupa internet edati in, così così da intervenire subito sul problema e dedicare tutta la connessione Internet al download o alla navigazione sul web. La guida è ...

