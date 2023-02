"Controcorrente - Prima serata", alle 21.20 su Rete 4: ospiti e anticipazioni della puntata (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Controcorrente - Prima serata", questa sera alle 21.20 su Rete 4 una nuova puntata del talk show condotto da Veronica Gentili. Un anno dall'inizio della guerra in Ucraina, la visita del presidente ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "", questa sera21.20 su4 una nuovadel talk show condotto da Veronica Gentili. Un anno dall'inizioguerra in Ucraina, la visita del presidente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Paoloo92 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Retequattro nuovo appuntamento con @Controcorrentv Prima serata condotto da @gentilivero https://… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Retequattro nuovo appuntamento con @Controcorrentv Prima serata condotto da @gentilivero… - SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento con “Controcorrente – Prima serata” - 361_magazine : Controcorrente-Prima Serata, ritorna oggi 22 febbraio su Retequattro - luca_DeMichele : Sarò controcorrente, sarò un pazzo… Ma credo che per il bene del campionato, il #Napoli debba uscire il prima pos… -