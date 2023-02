Contratti | interrotto tavolo legno arredo | da sindacati 8 ore sciopero 21 aprile

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Labitalia) - Interrotte le trattative trae Federper il rinnovo del contratto nazionale delscaduto il 31 dicembre scorso, uno dei più importanti settori del del made in Italy, che coinvolge 200 mila addetti. Per questo sono state proclamate 8 ore di, con iniziative territoriali, il 21prossimo. A deciderlo le segreterie nazionali di FenealUil, Filca Cisl, Fillea Cgil a causa delle "enormi distanze" in materia salariale con le aziende di settore e l'indisponibilità di Federa riconfermare il modello contrattuale consolidato dal 2016, che consente di recuperare "in maniera più efficace il potere di acquisto per i lavoratori". Da lunedì intanto sarà proclamato lo stato di agitazione “con il blocco immediato ...

