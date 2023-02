Congedo mestruale, la proposta di legge di Verdi-Sinistra: “Norma di civiltà, da Meloni nessun provvedimento a favore delle donne” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “La nostra proposta di legge sul Congedo mestruale e sulla distribuzione gratuita dei contraccettivi ormonali è una sfida al Parlamento, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alle deputate e ai deputati delle forze di maggioranza e opposizione. Dal governo non abbiamo visto ancora nessun provvedimento a favore delle donne, ma solo la cancellazione di Opzione donna. Partire da qui sarebbe un segnale concreto”. A rivendicarlo le deputate di Alleanza Verdi Sinistra, Elisabetta Piccolotti, Eleonora Evi, Francesca Ghirra e la capogruppo Luana Zanella, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio. “La Spagna è stato il primo Paese europeo ad adottare norme sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “La nostradisule sulla distribuzione gratuita dei contraccettivi ormonali è una sfida al Parlamento, alla presidente del Consiglio Giorgia, alle deputate e ai deputatiforze di maggioranza e opposizione. Dal governo non abbiamo visto ancora, ma solo la cancellazione di Opzione donna. Partire da qui sarebbe un segnale concreto”. A rivendicarlo le deputate di Alleanza, Elisabetta Piccolotti, Eleonora Evi, Francesca Ghirra e la capogruppo Luana Zanella, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio. “La Spagna è stato il primo Paese europeo ad adottare norme sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Congedo mestruale al Liceo Albertelli di Roma. Due giorni al mese di assenza giustificata. È la prima scuola del L… - fanpage : Due giorni di congedo dal lavoro, o di assenza da scuola, per le donne che hanno un ciclo mestruale particolarmente… - ultimora_pol : #AVS presenta un disegno di legge (prima firma #Piccolotti ma sottoscritto da tutti) per garantire: ??congedo mestru… - BettaPiccolotti : ?? Per saperne di più sulla proposta di legge sul #congedomestruale: l'articolo di @ponsluca su @fanpage ?? - fabianaCa81 : @fattoquotidiano Ma io dico… ma si può richiedere il congedo mestruale ?!!! Ma io mi vergogno di essere donna dio Santo -