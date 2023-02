Confesercenti Vallo di Diano | bando Isi Inail 2023 | incentivi per salute e sicurezza

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiParte ilIsi.L’Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni die didei lavoratori, ma anche di incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali. L’iniziativa è rivolta alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e agli enti del terzo settore; ed è previsto un finanziamento a fondo perduto fino a 130.000,00 euro per ciascun progetto. Previsto anche un focus sul ...

