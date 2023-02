Confermata la condanna di Oseghale per la violenza sessuale su Pamela (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È stata Confermata, dopo un’ora di camera di consiglio, dai giudici di secondo grado della Corte di Assise di appello di Perugia, fra gli applausi dei presenti in aula, la condanna di Innocent Oseghale al processo di appello bis per la sola violenza sessuale nei confronti del nigeriano, già condannato per aver ucciso e fatto a pezzi Pamela, la 18enne romana che si allontanò dalla comunità di Corridonia e i resti furono poi ritrovati in due trolley a Pollenza, in provincia di Macerata, nel gennaio di cinque anni fa. E questo nonostante, nel corso dell’udienza, l’avvocato Umberto Gramenzi, legale insieme a Simone Matraxia, di Innocent Oseghale, avesse sostenuto ripetutamente che “la violenza sessuale” su ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È stata, dopo un’ora di camera di consiglio, dai giudici di secondo grado della Corte di Assise di appello di Perugia, fra gli applausi dei presenti in aula, ladi Innocental processo di appello bis per la solanei confronti del nigeriano, giàto per aver ucciso e fatto a pezzi, la 18enne romana che si allontanò dalla comunità di Corridonia e i resti furono poi ritrovati in due trolley a Pollenza, in provincia di Macerata, nel gennaio di cinque anni fa. E questo nonostante, nel corso dell’udienza, l’avvocato Umberto Gramenzi, legale insieme a Simone Matraxia, di Innocent, avesse sostenuto ripetutamente che “la” su ...

