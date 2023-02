Conferenza stampa Roma-Salisburgo, Mourinho: “Il futuro è domani” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Torna in Conferenza stampa Josè Mourinho alla vigilia della gara di Roma-Salisburgo, match valido per il ritorno dei playoff dell’Europa League. Il tecnico giallorosso, dalla sala stampa, risponde alle domande dei giornalisti prima di ospitare la squadra austriaca allo Stadio Olimpico di Roma domani alle 21:00. I padroni di casa sono reduce dalla sconfitta di misura inflitta dal Salisburgo per 1-0. Quel gol finale inflitto dagli austriaci hanno portato lo special One e tutta la squadra ad una sfida importante per la sopravvivenza della stessa nella competizione, nella speranza di replicare il trionfo dello scorso anno in Europa Conference League. Roma-Salisburgo, Mourinho in ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Torna inJosèalla vigilia della gara di, match valido per il ritorno dei playoff dell’Europa League. Il tecnico giallorosso, dalla sala, risponde alle domande dei giornalisti prima di ospitare la squadra austriaca allo Stadio Olimpico dialle 21:00. I padroni di casa sono reduce dalla sconfitta di misura inflitta dalper 1-0. Quel gol finale inflitto dagli austriaci hanno portato lo special One e tutta la squadra ad una sfida importante per la sopravvivenza della stessa nella competizione, nella speranza di replicare il trionfo dello scorso anno in Europa Conference League.in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... christianrocca : Oddio devo ammetterlo, e mi costa molto: brava @GiorgiaMeloni, la conferenza stampa a Kyjiv con Zelensky è stata pe… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri e Manuel Locatelli alla vigilia di #NANJUV ?? ??Locatelli: « Mi sentiv… - repubblica : 'A Berlusconi non hanno mai bombardato la casa o ucciso i parenti'. Zelensky gela Meloni in conferenza stampa [dal… - sportli26181512 : Barcellona, Xavi su Messi: 'Questa è casa sua, porte sempre aperte': Xavi non chiude all'ipotesi di un ritorno di L… - CastellinoLuigi : RT @francotaratufo2: Era l’11 aprile 2022: in pieno lockdown, Meloni e Salvini accusarono Conte di avere “svenduto l’Italia” agli ordini “d… -