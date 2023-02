Conferenza stampa Nantes-Juventus, Allegri: “Non sarà semplice” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Torna in Conferenza stampa Massimiliano Allegri alla vigilia della gara di Nantes-Juventus, match valido per il ritorno dei playoff dell’Europa League. Il tecnico bianconero, dalla sala stampa, risponde alle domande dei giornalisti prima di sfidare la squadra francese allo Stade de la Beaujoire di Nantes domani alle 18:45. I padroni di casa sono reduci da una bella rimonta all’Allianz Stadium nella partita d’andata: i bianconeri sono ancora imbattuti in casa nella competizione, ma l’imperativo categorico è vincere visto che la speranza è di tornare in Champions. Tra problemi fisici di alcuni giocatori e problemi extra calcistici, per la Vecchia Signora è un periodo di grosse delusioni. Nantes-Juventus, Allegri in ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Torna inMassimilianoalla vigilia della gara di, match valido per il ritorno dei playoff dell’Europa League. Il tecnico bianconero, dalla sala, risponde alle domande dei giornalisti prima di sfidare la squadra francese allo Stade de la Beaujoire didomani alle 18:45. I padroni di casa sono reduci da una bella rimonta all’Allianz Stadium nella partita d’andata: i bianconeri sono ancora imbattuti in casa nella competizione, ma l’imperativo categorico è vincere visto che la speranza è di tornare in Champions. Tra problemi fisici di alcuni giocatori e problemi extra calcistici, per la Vecchia Signora è un periodo di grosse delusioni.in ...

