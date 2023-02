Conferenza stampa Locatelli: «Siamo carichi e l’obiettivo nostro è chiaro» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida di Europa League contro il Nantes Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida di Europa League contro il Nantes. Le sue dichiarazioni: QUANTO CI TIENE – «L’Europa League è un obiettivo. Siamo qui per passare il turno. Ho visto la squadra carica anche oggi». COSA NON DOVRA’ MANCARE – «Servirà intelligenza, lo stadio sarà pieno. Queste sono le partite più belle da giocare». VINTA UNA SOLA PARTITA IN EUROPA – «Non è stato un bellissimo percorso. Siamo consapevoli di questo ma Siamo qui per passare il turno e per fare una grande gara domani». CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Manuel, centrocampista della Juventus, ha parlato inin vista della sfida di Europa League contro il Nantes Manuel, centrocampista della Juventus, ha parlato inin vista della sfida di Europa League contro il Nantes. Le sue dichiarazioni: QUANTO CI TIENE – «L’Europa League è un obiettivo.qui per passare il turno. Ho visto la squadra carica anche oggi». COSA NON DOVRA’ MANCARE – «Servirà intelligenza, lo stadio sarà pieno. Queste sono le partite più belle da giocare». VINTA UNA SOLA PARTITA IN EUROPA – «Non è stato un bellissimo percorso.consapevoli di questo maqui per passare il turno e per fare una grande gara domani». CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo ...

