Conferenza stampa Allegri | «L’obiettivo è giocare per 90? Chiesa? Senza di lui non possiamo giocare col tridente»

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato inin vista della sfida di Europa League contro il Nantes Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato inin vista della sfida di Europa League contro il Nantes. Le sue dichiarazioni:– «Purtroppo non è a disposizione ma quando stai fermo dieci mesi sai che ci possono essere degli acciacchi che ti possono condizionare». PARTITA DI PAREDES E DI MARIA – «Non dipende solo da loro due. Tutta la squadra deveuna partita giusta dal punto di vista tecnico e dell’approccio. Non dovremo concedere quel che abbiamo concesso all’andata». MODO DIVERSO DIIN EUROPA – «No, giovedì ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... christianrocca : Oddio devo ammetterlo, e mi costa molto: brava @GiorgiaMeloni, la conferenza stampa a Kyjiv con Zelensky è stata pe… - repubblica : 'A Berlusconi non hanno mai bombardato la casa o ucciso i parenti'. Zelensky gela Meloni in conferenza stampa [dal… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri e Manuel Locatelli alla vigilia di #NANJUV ?? ??Locatelli: « Mi sentiv… - ninniblog95 : RT @DurantiRebecca: Sabotata la conferenza stampa della Juventus a Nantes. #CeferinOut #UEFAMAFIA ???????? - MissSmi38523209 : RT @juventusfc: Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri e Manuel Locatelli alla vigilia di #NANJUV ?? ??Locatelli: « Mi sentivo un gio… -

Le parole di Jose Mourinho inalla vigilia di Roma - Salisburgo, gara di ritorno dello spareggio di Europa League Josè Mourinho parla inalla vigilia della sfida con il Salisburgo, gara di ...Intervenuto inper presentare la gara di ritorno dei playoff di Europa League contro il Salisburgo , dopo il ko di misura incassato in Austria, il tecnico della Roma, José Mourinho , si sofferma ...

Djokovic, oggi una conferenza misteriosa: giocherà negli Usa La Gazzetta dello Sport

Djokovic convoca una conferenza stampa a Belgrado Ubitennis

Djokovic ha convocato una conferenza stampa domani a Belgrado LiveTennis.it

Nantes-Juventus, Allegri: conferenza stampa in diretta Tuttosport

Ma tre giocatori in dubbio insieme in campo sono tanti”. Lo ha detto in conferenza stampa il tecnico della Roma Josè Mourinho alla vigilia dello spareggio di ritorno di Europa League contro il ...Se contiamo anche Pellegrini, tre dubbi tutti insieme sono troppi. Ma sono disponibili ad aiutare". Lo ha detto Josè Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con il ...