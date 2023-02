Conference League, come vedere Cluj-Lazio e Fiorentina-Braga (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ultimo round per le italiane di coppa prima del sorteggio per gli ottavi di Europa e Conference League. Mentre Juventus e Roma dovranno riscattare i risultati insoddisfacenti dell’andata, Lazio e Fiorentina possono contare sui successi rispettivamente contro Cluj e Braga per superare il turno. In particolare i Viola hanno mostrato ancora una volta in coppa la faccia più splendente della medaglia: con la vittoria 4-0 in Portogallo possono ospitare i propri avversari con la consapevolezza di avere il passaggio alla prossima fase sotto controllo. Più in bilico la situazione della squadra di Maurizio Sarri, che dovrà volare in Romania per consolidare l’1-0 dell’Olimpico. Spareggi Conference League, Lazio e Fiorentina: le ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ultimo round per le italiane di coppa prima del sorteggio per gli ottavi di Europa e. Mentre Juventus e Roma dovranno riscattare i risultati insoddisfacenti dell’andata,possono contare sui successi rispettivamente controper superare il turno. In particolare i Viola hanno mostrato ancora una volta in coppa la faccia più splendente della medaglia: con la vittoria 4-0 in Portogallo possono ospitare i propri avversari con la consapevolezza di avere il passaggio alla prossima fase sotto controllo. Più in bilico la situazione della squadra di Maurizio Sarri, che dovrà volare in Romania per consolidare l’1-0 dell’Olimpico. Spareggi: le ...

