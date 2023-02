Concorso straordinario bis, possibilità di recuperare posti nelle graduatorie in caso di rinunce: la novità nel DL Milleproroghe (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Durante la conversione del Decreto Legge 198/2022, noto come "decreto Milleproroghe", un emendamento relativo al Concorso "straordinario bis" è stato approvato dal Senato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Durante la conversione del Decreto Legge 198/2022, noto come "decreto", un emendamento relativo albis" è stato approvato dal Senato. L'articolo .

