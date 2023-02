Concorso Agenzia Entrate, bando per 900 tecnici: rinvii importanti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si conoscono finalmente le date della prova tecnico-professionale relativa al Concorso Agenzia Entrate 2022, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, nel profilo professionale di assistente tecnico. L’Agenzia ha infatti pubblicato un avviso per comunicare ai candidati iscritti al Concorso per 900 tecnici che la prova oggettiva tecnico-professionale avrà luogo nella settimana dal 13 al 18 marzo 2023. Scarica l’avviso Calendario prova oggettiva tecnico-professionale 900 tecnici in pdf 200 KB ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si conoscono finalmente le date della prova tecnico-professionale relativa al2022, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, nel profilo professionale di assistente tecnico. L’ha infatti pubblicato un avviso per comunicare ai candidati iscritti alper 900che la prova oggettiva tecnico-professionale avrà luogo nella settimana dal 13 al 18 marzo 2023. Scarica l’avviso Calendario prova oggettiva tecnico-professionale 900in pdf 200 KB ...

