Concorso Agenzia Dogane 2022, bando per 980 posti: novità sulla prova scritta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Importanti novità sul Concorso Agenzia Dogane 2022: nella giornata del 20 febbraio 2023 sono stati pubblicati, sul sito istituzionale dell’Agenzia, gli avvisi riguardanti le date della prova scritta e le sedi designate per lo svolgimento della stessa. L’avviso di slittamento riguarda solamente il profilo ADM/FRI, le comunicazioni ad esso riferite su luogo e data delle prove scritte saranno pubblicate sempre sul sito dell’Agenzia, in data 20 marzo 2023. Tutti gli avvisi sono scaricabili nel box sottostante. Indice Concorso Agenzia Dogane 2022: i calendari con date e sedi Concorso Agenzia Dogane 2022: ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Importantisul: nella giornata del 20 febbraio 2023 sono stati pubblicati, sul sito istituzionale dell’, gli avvisi riguardanti le date dellae le sedi designate per lo svolgimento della stessa. L’avviso di slittamento riguarda solamente il profilo ADM/FRI, le comunicazioni ad esso riferite su luogo e data delle prove scritte saranno pubblicate sempre sul sito dell’, in data 20 marzo 2023. Tutti gli avvisi sono scaricabili nel box sottostante. Indice: i calendari con date e sedi: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeggiOggi_it : #Concorso #Agenziaentrate 900 posti Date della prova rinviate. Per saperne di più sul nuovo calendario dobbiamo asp… - Agenzia_Ansa : FOTO | Gara di body painting a Las Palmas alle Canarie per festeggiare il Carnevale. Sono stati ottantuno i concorr… - annalongobardo_ : @Agenzia_Ansa Per i neo immessi 22/23 da concorso ordinario il vincolo è di una gravità senza precedenti, vincolati… - infoiteconomia : Concorso per 900 assistenti tecnici all’Agenzia delle Entrate, lo scandalo del precariato e i cambiamenti in atto - Agenzia_Ansa : VIDEO I 'The Good Mothers', donne contro la 'ndrangheta. Su Disney+ la storia di Lea Garofalo, con Micaela Ramazzot… -