Concorsi P.A., Zangrillo “Italia non più fanalino di coda Ue” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo il blocco del turn over e l'uscita dalla pandemia, la durata media dei Concorsi è passata da 786 giorni nel 2019 a 189 giorni nel 2021 fino a 169 giorni registrati nel 2022. Da fanalino di coda nel 2019 siamo riusciti a collocarci nella media dei Paesi europei”. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, durante il question time alla Camera. “Nelle amministrazioni centrali – ha aggiunto – è stata rilevata una media di 102,3 candidature per ogni posto assegnato. Negli enti il rapporto è pari a 84,22 candidature per posto messo a concorso”. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo il blocco del turn over e l'uscita dalla pandemia, la durata media deiè passata da 786 giorni nel 2019 a 189 giorni nel 2021 fino a 169 giorni registrati nel 2022. Dadinel 2019 siamo riusciti a collocarci nella media dei Paesi europei”. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo, durante il question time alla Camera. “Nelle amministrazioni centrali – ha aggiunto – è stata rilevata una media di 102,3 candidature per ogni posto assegnato. Negli enti il rapporto è pari a 84,22 candidature per posto messo a concorso”. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

