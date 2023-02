Concorsi nella PA, Zangrillo: “Ecco come ridurre i tempi morti e coniugare trasparenza e imparazialità” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, durante il suo intervento alla Camera in risposta ad un'interrogazione parlamentare, ha rassicurato che sono in esame presso i suoi uffici una serie di proposte per ridurre i tempi morti delle procedure concorsuali e coniugare trasparenza e imparzialità nell'operato della pubblica amministrazione con tempi certi per i candidati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo, durante il suo intervento alla Camera in risposta ad un'interrogazione parlamentare, ha rassicurato che sono in esame presso i suoi uffici una serie di proposte perdelle procedure concorsuali ee imparzialità nell'operato della pubblica amministrazione concerti per i candidati. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... comuneimer : Concorsi del 17/02/2023: AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PUBBLICA PER… - comuneimer : Concorsi del 16/02/2023: CONCORSO PUBBLICO UNICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMIN… - comuneimer : Concorsi del 17/02/2023: AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PUBBLICA PER… - comuneimer : Concorsi del 16/02/2023: CONCORSO PUBBLICO UNICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMIN… - nonsaprei000 : @fattoquotidiano Grazie Giorgia per averci dato Nordio! Noi cosi ci saremmo risparmiati i ricorsi persi per concors… -