Concitazione e preoccupazione in centro città | forzato l’accesso in un’abitazione | un’anziana non apriva le porta

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti diquesta mattina in pienoa Benevento. In via San Gaetano, a ridosso del Duomo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per forzare l’ingresso in una abitazione poichè l’anziana signora residente al suo interno nonpiù ladi casa e logicamente, familiarie conoscenti si sono preoccupati allertando le forze dell’ordine e i ‘caschi rossi’ affinchè effettuassero un sopralluogo con l’accertamento del caso. Fortunatamente l’intervento non ha avuto un riscontro negativo. La signora che era caduta in casa, era impossibilitata a muoversi. I Vigili del Fuoco hanno aperto lad’ingresso e la donna è stata prontamente medicata e soccorsa dai sanitari del 118 che le hanno riscontrato la rottura del femore, ma ...