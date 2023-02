Concessioni balneari | è scontro | congelati 19 miliardi di PNRR per l’Italia

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Come era preventivabile, la proroga di un anno delledecisa dal governo ha indispettito non poco gli ambienti europei, per i quali la liberalizzazione del settore è una delle riforme fondamentali perchépossa avere la prossima tanche da 19del. L’UE prende tempo E’ infatti slittato a fine marzo il via libera della Commissione europea alla terza tranche delchiesta dalalla fine dello scorso anno. Anziché i soliti due mesi, Bruxelles impiegherà tre mesi a vagliare il dossier di Roma con la documentazione che certifica il raggiungimento dei 55 obiettivi e tappe per ottenere i 19di euro previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un prolungamento dei tempi necessario, viene ...

Come era preventivabile, la proroga di un anno delledecisa dal governo ha indispettito non poco gli ambienti europei, per i quali la liberalizzazione del settore è una delle riforme fondamentali perché l'Italia possa avere la ...

Il dossier più difficile era sicuramente quello delle concessioni balneari che con il Pnrr ci si era impegnati a riformare, con il nuovo decreto invece tutto è rinviato fino al 31 dicembre del 2024.