Concerti di Ava Max | date del tour e a Milano 2023

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ava Max sarà protagonista il 15 maggio al Fabrique di, biglietti disponibili da giovedì 2 marzoA grande richiesta arriva in Italia Ava Max che sarà protagonista nel nostro paese con un unico imperdibile appuntamento, il 15 maggioal Fabrique di. La giovane artista statunitense multiplatino è pronta a far scatenare il proprio pubblico con le sue più grandi hit. Ava Max continua la sua straordinaria ascesa all’apice del successo pop nel 2022. Con oltre 13,3 miliardi di stream in tutto il mondo, una serie di collaborazioni strepitose e molteplici certificazioni anche in Italia tra cui 6 Platini e 4 Ori, l’artista albanese-americana si è rapidamente dimostrata una vera superstar del pop, acclamata per la sua voce incredibile, la sua mentalità stravagante e per l’innegabile talento. Il 2018 ha ...