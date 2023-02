Conceicao: «Io all’Inter? Tanti ricordi intensi, peccato per gli infortuni» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Conceicao stasera sfiderà l’Inter da ex come allenatore per la prima volta. Il tecnico del Porto, dal 2001 al 2003 in nerazzurro, su Amazon Prime Video ricorda quel periodo ma anche le due stagioni alla Lazio con Inzaghi (dal 1998 al 2000). IL RITROVO – Sergio Conceicao parla dell’incrocio con Simone Inzaghi: «Ci conosciamo dai tempi della Lazio, eravamo giocatori e adesso siamo allenatori. Ma è una sfida tra Inter e Porto, che è la cosa più importante. Un bravissimo giocatore e una bravissima persona, come Tanti campioni con cui ho giocato in quel periodo a Roma con la Lazio. Abbiamo vinto dei titoli imporTanti, adesso è un’altra strada e un altro lavoro, più impegnativo ma appassionante». IL PASSATO – Conceicao non ha potuto lasciare una traccia sensibile all’Inter anche per qualche ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023)stasera sfiderà l’Inter da ex come allenatore per la prima volta. Il tecnico del Porto, dal 2001 al 2003 in nerazzurro, su Amazon Prime Video ricorda quel periodo ma anche le due stagioni alla Lazio con Inzaghi (dal 1998 al 2000). IL RITROVO – Sergioparla dell’incrocio con Simone Inzaghi: «Ci conosciamo dai tempi della Lazio, eravamo giocatori e adesso siamo allenatori. Ma è una sfida tra Inter e Porto, che è la cosa più importante. Un bravissimo giocatore e una bravissima persona, comecampioni con cui ho giocato in quel periodo a Roma con la Lazio. Abbiamo vinto dei titoli impor, adesso è un’altra strada e un altro lavoro, più impegnativo ma appassionante». IL PASSATO –non ha potuto lasciare una traccia sensibileanche per qualche ...

