Con i soldi dello spaccio di cocaina apre un'azienda alle Canarie: arrestate 4 persone (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un'ampia e fiorente attività di spaccio 'casalinga' quella portata avanti da quattro persone poi arrestate dai Carabinieri nel corso di un'articolata indagine. Un corposo via vai di persone si recava presso l'abitazione degli spacciatori per rifornirsi di cocaina. Un incessante e fitto giro di spaccio quello che andava avanti giorno e notte a Sabaudia, cittadina in provincia di Latina, ma non solo. Una delle persone arrestate è stato trovata alle Canarie, dove aveva aperto un'attività imprenditoriale. L'articolata attività di indagine – su disposizione del Procuratore della Repubblica Aggiunto dott. Carlo Lasperanza e del Sostituto Procuratore dott. Giuseppe Miliano, che dirigono l'indagine – i Carabinieri della ...

