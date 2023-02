Con #gymstrangeos le donne registrano e mostrano le molestie subite in palestra

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lehanno convissuto a lungo con le attenzioni maschili indesiderate in. Sebbene la situazione non sia cambiata molto con il passare degli anni, ora gli smartphone consentono alledi difendersi mediante un apposito hashtag sempre più popolare. L’hashtag in questione è, che al momento ha oltre 1,9 milioni di visualizzazioni, con annessi video cheuomini nell’atto di flirtare conche vogliono solo essere lasciate in pace mentre si allenano. Catturare questi presunti malintenzionati è diventato molto popolare su TikTok. I video pubblicati in rete sono realizzati dallestesse che, mentre si allenano, lasciano la telecamera in funzione sui loro telefoni per poi controllare, in un secondo momento, chi le stava fissando ...