"Con chi sta Monica Bellucci": la foto col super-vip, gossip-terremoto | Guarda (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Monica Bellucci e Tim Burton hanno una relazione: una storia nata a Lione” è il titolo dell'ultimo articolo pubblicato dal magazine francese Paris Match, che rivelato in esclusiva una foto in cui l'attrice italiana e il regista statunitense passeggiano a braccetto per le strade di Parigi. Nessun punto di domanda, nessun dubbio: secondo la fonte si tratterebbe di una notizia certa sulla coppia che non ti aspetti. Lui regista culto reduce dal successo della sua prima serie tv Mercoledì, che ha conquistato teenager e non solo, lei tra le maggiori icone del cinema italiano. Il sito parla di un vero e proprio “colpo di fulmine” avvenuto quattro mesi fa al Lumière Film Festival di Lione, dove i due si sono ritrovati a distanza di sedici anni dal loro primo incontro, datato 2006, quando si erano incrociati brevemente al Festival di Cannes. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “e Tim Burton hanno una relazione: una storia nata a Lione” è il titolo dell'ultimo articolo pubblicato dal magazine francese Paris Match, che rivelato in esclusiva unain cui l'attrice italiana e il regista statunitense passeggiano a braccetto per le strade di Parigi. Nessun punto di domanda, nessun dubbio: secondo la fonte si tratterebbe di una notizia certa sulla coppia che non ti aspetti. Lui regista culto reduce dal successo della sua prima serie tv Mercoledì, che ha conquistato teenager e non solo, lei tra le maggiori icone del cinema italiano. Il sito parla di un vero e proprio “colpo di fulmine” avvenuto quattro mesi fa al Lumière Film Festival di Lione, dove i due si sono ritrovati a distanza di sedici anni dal loro primo incontro, datato 2006, quando si erano incrociati brevemente al Festival di Cannes. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Che sia “necessario rispettare le sentenze e l’indipendenza dei giudici” lo sanno tutti: forse @andreaabodi dopo il… - ultimora_pol : #Zelensky: 'Io auguro pace a tutte le famiglie italiane, anche a chi non ci sostiene, ma la nostra è una grande tra… - NicolaPorro : #Firenze? La violenza non è mai accettabile. Ma ho ricevuto questa lettera da chi ha avuto a che fare con i… - eleonor31151952 : RT @CeresaRaffaele: Donzelli in audizione: Cospito parla con i mafiosi...... Ma se metti un anarchico al 41 bis in mezzo a tutti mafiosi co… - edoludo : RT @iphoneapple6S: Ecco con chi sta il PDC ITALIANO… A voi i commenti… Se questa è la democrazia che vogliamo in Italia ????… -