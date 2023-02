Comune di Santo Stefano Belbo: Concorso per 1 Operaio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Comune di Santo Stefano Belbo ha indetto un Concorso Pubblico per selezionare 1 Operaio, in categoria B, da assegnare all’area tecnica. Verrà concordata assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Posto fisso, perché no!? In Piemonte cercano un Operaio Tecnico per il Comune di Santo Stefano Belbo. Si tratta di un’ottima occasione per chi vuole entrare a far parte del settore della Pubblica Amministrazione a tempo indeterminato. Il Bando é rivolto a uomini e donne con esperienza nella mansione, buona organizzazione, cittadinanza italiana, patente di guida, propensione al lavoro di squadra e ottima conoscenza della lingua nazionale. Non é richiesto un titolo di studio ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ildiha indetto unPubblico per selezionare 1, in categoria B, da assegnare all’area tecnica. Verrà concordata assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Posto fisso, perché no!? In Piemonte cercano unTecnico per ildi. Si tratta di un’ottima occasione per chi vuole entrare a far parte del settore della Pubblica Amministrazione a tempo indeterminato. Il Bando é rivolto a uomini e donne con esperienza nella mansione, buona organizzazione, cittadinanza italiana, patente di guida, propensione al lavoro di squadra e ottima conoscenza della lingua nazionale. Non é richiesto un titolo di studio ...

