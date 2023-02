Comune di Nova Siri: Concorso per 1 Istruttore Tecnico (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Comune di Nova Siri ha indetto un Concorso Pubblico per selezionare 1 Istruttore Tecnico, in categoria C. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo indeterminato e parziale venticinque ore settimanali. Al Bando possono partecipare tutti coloro che siano in possesso di Diploma da Geometra o titolo di studio equivalente e che vogliano lavorare per la Pubblica Amministrazione. Il Candidato ideale, sarà assegnato all’Ufficio Tecnico e si occuperà di gestire pratiche edilizie in essere o seguire progetti per nuove cantierizzazioni, effettuerà misurazioni e sopraluoghi al fine di accertare la fattibilità delle opere. Sarà punto di riferimento dei i cittadini presso il Comune per l’elaborazione di pratiche edilizie private. A tale ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ildiha indetto unPubblico per selezionare 1, in categoria C. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo indeterminato e parziale venticinque ore settimanali. Al Bando possono partecipare tutti coloro che siano in possesso di Diploma da Geometra o titolo di studio equivalente e che vogliano lavorare per la Pubblica Amministrazione. Il Candidato ideale, sarà assegnato all’Ufficioe si occuperà di gestire pratiche edilizie in essere o seguire progetti per nuove cantierizzazioni, effettuerà misurazioni e sopraluoghi al fine di accertare la fattibilità delle opere. Sarà punto di riferimento dei i cittadini presso ilper l’elaborazione di pratiche edilizie private. A tale ...

