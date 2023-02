Come un Capibara in una assolata giornata d’estate (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel 2009 mi sono fatto a piedi tutte le tangenziali di Milano. Non che fossi rimasto a piedi mentre stavo percorrendo quell’anello ovoidale di asfalto, le ho fatte a piedi, uso il plurale perché a differenza del Grande Raccordo Anulare a Milano non c’è una sola tangenziale che accerchia il centro cittadino, ce ne sono tre che si intersecano, complice un tratto della Venezia-Torino, rendendo sì possibile il periplo del capoluogo lombardo, ma solo se si è particolarmente abili naviganti, stavo quindi percorrendo quell’anello ovoidale di asfalto a piedi, dicevo, perché insieme al mio amico fraterno e collega Gianni Biondillo abbiamo deciso di compiere questo cammino per poi scriverne un libro, Tangenziali-due viandanti ai bordi della città, uscito l’anno successivo. Una sorta di cover del London Orbital di Iain Sinclair, che sulle orme di Guy Debord e i primi psicogeografi si è fatto a ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel 2009 mi sono fatto a piedi tutte le tangenziali di Milano. Non che fossi rimasto a piedi mentre stavo percorrendo quell’anello ovoidale di asfalto, le ho fatte a piedi, uso il plurale perché a differenza del Grande Raccordo Anulare a Milano non c’è una sola tangenziale che accerchia il centro cittadino, ce ne sono tre che si intersecano, complice un tratto della Venezia-Torino, rendendo sì possibile il periplo del capoluogo lombardo, ma solo se si è particolarmente abili naviganti, stavo quindi percorrendo quell’anello ovoidale di asfalto a piedi, dicevo, perché insieme al mio amico fraterno e collega Gianni Biondillo abbiamo deciso di compiere questo cammino per poi scriverne un libro, Tangenziali-due viandanti ai bordi della città, uscito l’anno successivo. Una sorta di cover del London Orbital di Iain Sinclair, che sulle orme di Guy Debord e i primi psicogeografi si è fatto a ...

