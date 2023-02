Come il calcio turco ha vissuto il terremoto (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sulla stampa sportiva turca, la parola Deprem è da sempre usata con leggerezza. In un Paese che condivide con noi una certa cultura sportiva polemica è un termine che viene utile per indicare i grandi cambiamenti all’interno del club in difficoltà di turno. Fenerbahçe’de Deprem! , terremoto in casa Fenerbahçe, titolava ad esempio la versione online del giornale Vatan appena un mese fa, per indicare cinque giocatori che avrebbero lasciato il club nella sessione invernale di mercato. È passato un mese, eppure sembra passata una vita. Perché nel frattempo tutto è cambiato e la parola terremoto ha ripreso il suo significato agghiacciante. Il sisma che nella notte tra il 5 e il 6 febbraio ha colpito il sud-est della Turchia e il nord della Siria (in modo ugualmente devastante ma molto meno documentato) è una di quelle tragedie che segnano un’intera ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sulla stampa sportiva turca, la parola Deprem è da sempre usata con leggerezza. In un Paese che condivide con noi una certa cultura sportiva polemica è un termine che viene utile per indicare i grandi cambiamenti all’interno del club in difficoltà di turno. Fenerbahçe’de Deprem! ,in casa Fenerbahçe, titolava ad esempio la versione online del giornale Vatan appena un mese fa, per indicare cinque giocatori che avrebbero lasciato il club nella sessione invernale di mercato. È passato un mese, eppure sembra passata una vita. Perché nel frattempo tutto è cambiato e la parolaha ripreso il suo significato agghiacciante. Il sisma che nella notte tra il 5 e il 6 febbraio ha colpito il sud-est della Turchia e il nord della Siria (in modo ugualmente devastante ma molto meno documentato) è una di quelle tragedie che segnano un’intera ...

