Come i metadati aiutano la verifica delle notizie (Di mercoledì 22 febbraio 2023) di Camilla Vagnozzi I metadati sono informazioni disponibili su un file che "viaggiano" insieme a esso senza che siano immediatamente visibili agli occhi dell'utente. Nel caso di una fotografia, ad esempio, i metadati includono il dispositivo utilizzato per lo scatto, le impostazioni della fotocamera, l'ora e il giorno della foto e, nella migliore delle ipotesi, anche il luogo in cui lo scatto è avvenuto. Si tratta spesso di dettagli importanti per verificare le notizie. Ecco perché. Il problema dei contenuti fuori contestoSui social network e su Internet in generale è facile imbattersi in fotografie o video che potrebbero essere stati decontestualizzati: ciò accade quanto un contenuto viene riutilizzato in un contesto diverso rispetto all'originale senza che questo venga ...

