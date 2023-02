Come hanno reagito gli Atenei italiani alla richiesta di smettere di utilizzare i servizi di Google? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gli Atenei italiani si stanno dimostrando – secondo l’analisi fatta da MonitoraPA, gruppo di hacker attivisti che puntano a proteggere i dati degli italiani – inadempienti sul fronte protezione dati. Secondo quanto riporta la lettera che il gruppo ha indirizzato agli Atenei, sono almeno quarantacinque le università italiane che ancora utilizzano servizi di Google senza curarsi del fatto che i dati non vengano trattati così Come raccomanda l’Ue. Parlando con Giacomo Tesio, co-fondatore di MonitoraPA, è emerso in che modo gli Atenei stanno prendendo coscienza della questione, con alcuni che stanno provando a rimediare per garantire un trattamento dati studenti università più corretto. LEGGI ANCHE >>> Il fatto che le Università utilizzino ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Glisi stanno dimostrando – secondo l’analisi fatta da MonitoraPA, gruppo di hacker attivisti che puntano a proteggere i dati degli– inadempienti sul fronte protezione dati. Secondo quanto riporta la lettera che il gruppo ha indirizzato agli, sono almeno quarantacinque le università italiane che ancora utilizzanodisenza curarsi del fatto che i dati non vengano trattati cosìraccomanda l’Ue. Parlando con Giacomo Tesio, co-fondatore di MonitoraPA, è emerso in che modo glistanno prendendo coscienza della questione, con alcuni che stanno provando a rimediare per garantire un trattamento dati studenti università più corretto. LEGGI ANCHE >>> Il fatto che le Università utilizzino ...

