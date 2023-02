Come funziona l’anestesia spinale durante il parto: vantaggi e rischi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tra le tecniche di partoanalgesia, quelle finalizzate alla riduzione del dolore del travaglio, rientra anche la cosiddetta anestesia spinale. Si tratta di una procedura di anestesia locale ampiamente utilizzata negli ospedali durante diversi interventi chirurgici che si avvalgono dei vantaggi di questo tipo di tecnica. Oltre a essere prevista durante interventi ortopedici, vascolari agli arti inferiori e urologici, è impiegata anche durante il parto cesareo, tanto da essere la procedura d’elezione sia per quelli programmati che per il cesareo d’emergenza. Scopriamo meglio di cosa si tratta e Come funziona, anche andando a differenziarla dall’anestesia epidurale e quella generale, individuando gli elementi per cui è la ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tra le tecniche dianalgesia, quelle finalizzate alla riduzione del dolore del travaglio, rientra anche la cosiddetta anestesia. Si tratta di una procedura di anestesia locale ampiamente utilizzata negli ospedalidiversi interventi chirurgici che si avvalgono deidi questo tipo di tecnica. Oltre a essere previstainterventi ortopedici, vascolari agli arti inferiori e urologici, è impiegata ancheilcesareo, tanto da essere la procedura d’elezione sia per quelli programmati che per il cesareo d’emergenza. Scopriamo meglio di cosa si tratta e, anche andando a differenziarla dalepidurale e quella generale, individuando gli elementi per cui è la ...

