Come fa il Real Madrid a non rinnovare il contratto a Modric? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Marca riporta dell’insicurezza del Real Madrid sul rinnovo di Luka Modric. Non è dello stesso avviso il croato che già prima della partita aveva fatto capire di non voler elemosinare rinnovi ma di voler guadagnarlo sul campo, a suon di prestazioni. E chissà se già aveva in mente il film della partita quando contro il Liverpool di Klopp è salito in cattedra e a centrocampo ha amministrato calcio Come solo lui sa fare. Di lui, Marca scrive: “Dietro il sorriso del croato c’è una persona piena di orgoglio, in continua ribellione contro gli ostacoli che incontra. La lotta è stata una costante della sua carriera e non fa eccezione questa stagione, in cui emerge una dose di rivincita personale oltre agli obiettivi collettivi prefissati dalla squadra. Modric vuole dimostrare che ha ancora molto da dare al ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Marca riporta dell’insicurezza delsul rinnovo di Luka. Non è dello stesso avviso il croato che già prima della partita aveva fatto capire di non voler elemosinare rinnovi ma di voler guadagnarlo sul campo, a suon di prestazioni. E chissà se già aveva in mente il film della partita quando contro il Liverpool di Klopp è salito in cattedra e a centrocampo ha amministrato calciosolo lui sa fare. Di lui, Marca scrive: “Dietro il sorriso del croato c’è una persona piena di orgoglio, in continua ribellione contro gli ostacoli che incontra. La lotta è stata una costante della sua carriera e non fa eccezione questa stagione, in cui emerge una dose di rivincita personale oltre agli obiettivi collettivi prefissati dalla squadra.vuole dimostrare che ha ancora molto da dare al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : In una partita dove i portieri hanno dimenticato come si spazza il pallone, il Real Madrid annichilisce per l’ennes… - CorSport : ? Galattici: il #Napoli come il #Real ???#Rummenigge in esclusiva: '#Barcellona e #Juventus? Cose mai viste' ??? Sta… - candem_is_real_ : RT @Spinazon: Ma che cosa fa???????????????????????????? ma come fate non amarlo? #gintonic - candem_is_real_ : RT @ginplustonic23: Io sono veramente nera ma come cazzo si fa a scrivere ste cose… #gintonic - napolista : Come fa il Real Madrid a non rinnovare il contratto a Modric? Marca: “Il Madrid ha progetti per il futuro, Belling… -