Come è morta Lucia Zagaria | la moglie di Lino Banfi | età e malattia

Si è spenta nella notte Lucia Zagaria, la moglie dell'attore e comico Lino Banfi. A darne comunicazione è stata la figlia Rosanna attraverso in un post diffuso sui social mentre Lino Banfi per ora non ha ancora rilasciato dichiarazioni. La donna sarà ricordata a Oggi è un altro giorno la trasmissione televisiva del pomeriggio di Rai 1 condotta da Serena Bortone in onda a partire dalle ore 14.00. La malattia di Lucia Zagaria moglie di Lino Banfi La donna era malata da tempo e soffriva di Alzheimer. Nella foto pubblicata da Rosanna Banfi si vede la mamma Come non lo è potuta essere in questi ultimi anni, in cui la ...

