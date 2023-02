Come cambiano gli spostamenti in città (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - “Quasi 1 italiano su 2 (46%) ha ridotto l'uso dell'auto, specialmente nel tempo libero, pur di risparmiare (indagine commissionata da Facile.it a mUp Research). L'auto diventa, così, sempre meno uno status symbol e si rafforza, parallelamente, una tendenza a cui la pandemia aveva dato il via, ovvero quella di utilizzare maggiormente i mezzi di trasporto a due o tre ruote per gli spostamenti in città? e nel tempo libero: si tratta di veicoli più economici e più idonei per personalizzare, adattare e programmare meglio la propria esperienza di viaggio, utilizzati in sharing, una tendenza che da qualche anno sta prendendo sempre più piede nelle grandi città italiane”. Così Repower, gruppo attivo nel settore energetico e della mobilità sostenibile, fotografa la mobilità in città nella settima ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - “Quasi 1 italiano su 2 (46%) ha ridotto l'uso dell'auto, specialmente nel tempo libero, pur di risparmiare (indagine commissionata da Facile.it a mUp Research). L'auto diventa, così, sempre meno uno status symbol e si rafforza, parallelamente, una tendenza a cui la pandemia aveva dato il via, ovvero quella di utilizzare maggiormente i mezzi di trasporto a due o tre ruote per gliin? e nel tempo libero: si tratta di veicoli più economici e più idonei per personalizzare, adattare e programmare meglio la propria esperienza di viaggio, utilizzati in sharing, una tendenza che da qualche anno sta prendendo sempre più piede nelle grandiitaliane”. Così Repower, gruppo attivo nel settore energetico e della mobilità sostenibile, fotografa la mobilità innella settima ...

