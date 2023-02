Come Bloccare lo schermo del PC con password, anche automatico (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ci sono diversi modi per Bloccare temporaneamente il computer quando ci allontaniamo, così che nessuno possa leggere i nostri documenti o controllare la nostra cronologia. Bloccare il PC è fondamentale soprattutto per consulenti e persone che lavorano in uffici condivisi con altra gente. In questa guida vi mostreremo tutti i metodi per Bloccare lo schermo del PC con password, utilizzando anche la procedura di blocco automatica supportata dalle ultime versioni di Windows (ci alziamo e, se ci allontaniamo abbastanza, lo schermo si bloccherà con password). LEGGI anche -> Personalizzare la schermata di blocco in Windows 1) Informazioni preliminari per un blocco efficace Gli account locali di Windows (senza account Microsoft) non ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ci sono diversi modi pertemporaneamente il computer quando ci allontaniamo, così che nessuno possa leggere i nostri documenti o controllare la nostra cronologia.il PC è fondamentale soprattutto per consulenti e persone che lavorano in uffici condivisi con altra gente. In questa guida vi mostreremo tutti i metodi perlodel PC con, utilizzandola procedura di blocco automatica supportata dalle ultime versioni di Windows (ci alziamo e, se ci allontaniamo abbastanza, losi bloccherà con). LEGGI-> Personalizzare la schermata di blocco in Windows 1) Informazioni preliminari per un blocco efficace Gli account locali di Windows (senza account Microsoft) non ...

