Colpo di fulmine per Monica Bellucci: chi è il suo nuovo amore (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si tratterebbe di un "fantastico Colpo di fulmine" per Monica Bellucci. La diva e star del cinema sarebbe "innamorata": l'indiscrezione è stata condivisa dai tabloid francesi e ripresa in Italia. Il nome del nuovo flirt? Un nome non da poco, considerando che si tratta del regista più ambito, candidato anche ai Premi Oscar per i suoi film: stiamo parlando di Tim Burton. Ma cosa sappiamo? Vediamo tutti i dettagli di questa presunta storia d'amore. Monica Bellucci e Tim Burton stanno insieme: l'indiscrezione Una indiscrezione davvero dell'ultima ora: Monica Bellucci e Tim Burton sarebbero una coppia secondo i tabloid francesi. Ad avere lanciato l'indiscrezione è stato Paris Match: sulla copertina, infatti, hanno mostrato ...

