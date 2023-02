Colomba di Pasqua 2023: le specialità dolciarie Fiasconaro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dalle fragranze mediterranee della Colomba Rosa e Fico d’India a quella Fragolina e Ciliegia senza dimenticare la Marron Noir Fiasconaro, eccellenza dolciaria di Castelbuono (PA), nel cuore del Parco delle Madonie, celebra la Pasqua puntando sulla Linea delle sue più apprezzate specialità. Autentici gioielli di alta pasticceria, che raccontano ed esaltano le caratteristiche dei migliori frutti del Territorio. Un viaggio sensoriale alla scoperta dei migliori sapori della tradizione siciliana, che inizia dalla Colomba Fragolina e Ciliegia, azzeccata combinazione fra le ciliegie di Liccia, località nel Parco delle Madonie, e la fresca essenza della menta, impreziosita dalle note fruttate delle fragoline semi-candite e dalla copertura di confettura di ciliegie di Castelbuono e cioccolato rosa. E poi ci ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dalle fragranze mediterranee dellaRosa e Fico d’India a quella Fragolina e Ciliegia senza dimenticare la Marron Noir, eccellenza dolciaria di Castelbuono (PA), nel cuore del Parco delle Madonie, celebra lapuntando sulla Linea delle sue più apprezzate. Autentici gioielli di alta pasticceria, che raccontano ed esaltano le caratteristiche dei migliori frutti del Territorio. Un viaggio sensoriale alla scoperta dei migliori sapori della tradizione siciliana, che inizia dallaFragolina e Ciliegia, azzeccata combinazione fra le ciliegie di Liccia, località nel Parco delle Madonie, e la fresca essenza della menta, impreziosita dalle note fruttate delle fragoline semi-candite e dalla copertura di confettura di ciliegie di Castelbuono e cioccolato rosa. E poi ci ...

