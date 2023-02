Cocciaretto-Wang in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Merida 2023 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Elisabetta Cocciaretto sfiderà Xinyu Wang al secondo turno del WTA di Merida 2023. Esordio fantastica in terra messicana per l’azzurra, brava a confermarsi dopo l’exploit in Australia con la finale a Hobart. Certo, è solamente una vittoria al primo turno di un Wta 250, ma è arrivata per 6-3 6-0 contro una giocatrice ostica come Golubic. Sulla strada di Cocciaretto, accreditata della settima testa di serie, c’è ora la cinese Wang, che al debutto ha regolato la russa Avanesyan. Wang ha vinto l’unico precedente, ma sull’erba di Wimbledon nel 2018 a livello juniores. In palio un posto ai quarti di finale contro la vincente del match Bonaventure-Siniakova. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Cocciaretto e Wang scenderanno in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Elisabettasfiderà Xinyual secondo turno del WTA di. Esordio fantastica in terra messicana per l’azzurra, brava a confermarsi dopo l’exploit in Australia con la finale a Hobart. Certo, è solamente una vittoria al primo turno di un Wta 250, ma è arrivata per 6-3 6-0 contro una giocatrice ostica come Golubic. Sulla strada di, accreditata della settima testa di serie, c’è ora la cinese, che al debutto ha regolato la russa Avanesyan.ha vinto l’unico precedente, ma sull’erba di Wimbledon nel 2018 a livello juniores. In palio un posto ai quarti di finale contro la vincente del match Bonaventure-Siniakova. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIscenderanno in ...

