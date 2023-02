CNR di Napoli | Concorso per 1 Tecnologo III Livello

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente diha Bandito una Pubblica Selezione per l’assunzione, a tempo determinato, di 1III, in Ambito di Progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Cercasi unin Campania, per favore. Il CNR diha necessità di trovare, quanto prima, un collaboratore esperto, capace e abile nell’utilizzo delle più moderne apparecchiature scientifiche, per prenda parte a progetti di ricerca ambiziosi finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I Candidato ideale è una Persona con laurea magistrale in materie tecniche o scientifiche, interessata al settore della geologia, e ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. Avrà la possibilità ...