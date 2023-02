Cna: “Decreto urgente per i crediti incagliati, primo passo al tavolo tecnico presso il Mef” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA – Si è tenuta nel pomeriggio la prima riunione tecnica convocata dal Ministero dell’Economia che fa seguito all’incontro di lunedì scorso a Palazzo Chigi. La CNA ha sottolineato che la disponibilità del Governo di risolvere l’emergenza dei crediti incagliati nei cassetti fiscali delle imprese dovrà tradursi nei prossimi giorni in un provvedimento urgente. L’ipotesi di utilizzare gli F24 dovrà impegnare prioritariamente il sistema bancario a destinare la nuova capienza per acquistare i crediti nei cassetti fiscali delle piccole imprese di ogni importo e per tutte le tipologie di bonus. Al tavolo CNA ha inoltre chiesto una cabina di monitoraggio presso il MEF sui flussi di crediti che saranno ceduti ed acquisiti dagli intermediari finanziari e sui tassi che verranno ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA – Si è tenuta nel pomeriggio la prima riunione tecnica convocata dal Ministero dell’Economia che fa seguito all’incontro di lunedì scorso a Palazzo Chigi. La CNA ha sottolineato che la disponibilità del Governo di risolvere l’emergenza deinei cassetti fiscali delle imprese dovrà tradursi nei prossimi giorni in un provvedimento. L’ipotesi di utilizzare gli F24 dovrà impegnare prioritariamente il sistema bancario a destinare la nuova capienza per acquistare inei cassetti fiscali delle piccole imprese di ogni importo e per tutte le tipologie di bonus. AlCNA ha inoltre chiesto una cabina di monitoraggioil MEF sui flussi diche saranno ceduti ed acquisiti dagli intermediari finanziari e sui tassi che verranno ...

