CM.com – Napoli, Di Lorenzo: 'Grande vittoria, segnare in Champions è strano' | Champions League (Di mercoledì 22 febbraio 2023) 2023-02-22 00:34:00 Fermi tutti! Nel post partita di Napoli-Eintracht, vinta dai partenopei, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo si è espresso così ai microfoni di Sky: "Dovevamo sfruttare meglio qualche occasione, ma siamo contenti di questa vittoria. Siamo partiti un po' contratti, ma dopo aver preso le misure la nostra qualità è venuta fuori". In merito al suo gol: "segnare in Champions mi sembra strano, anche se quest'anno è la seconda volta che mi capita. Ho visto lo spazio e mi sono inserito, poi è stato bravo Kvara con il colpo di tacco a servirmi. In campionato sappiamo che abbiamo una grande opportunità, però nel calcio può succedere di tutto e non si sa mai. In Champions, il Napoli non è mai ...

