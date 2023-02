Cluj-Lazio, Sarri: “Vincere la Conference? Non con tutte queste assenze” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Se possiamo Vincere la Conference? In questo momento no: abbiamo sette, otto assenze. Ci sono squadre forti, due-tre di altissimo livello, come il West Ham. È un percorso difficile, pensiamo a passare il turno per ora”. Lo ha detto l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cluj, spareggio di ritorno della Conference League. Si riparte dall’1-0 dell’andata, ma Sarri deve gestire l’emergenza infortuni: “Non è un alibi ma è una difficoltà in più. Dobbiamo attirare la partita dalla nostra parte, senza superficialità, perché potrebbe diventare pericolosissima. Loro sono più fisici e più abituati a fare certe partite rispetto a noi”, aggiunge il tecnico. “Milinkovic oggi è tornato per la prima volta a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Se possiamola? In questo momento no: abbiamo sette, otto. Ci sono squadre forti, due-tre di altissimo livello, come il West Ham. È un percorso difficile, pensiamo a passare il turno per ora”. Lo ha detto l’allenatore dellaMaurizioin conferenza stampa alla vigilia della partita contro il, spareggio di ritorno dellaLeague. Si riparte dall’1-0 dell’andata, madeve gestire l’emergenza infortuni: “Non è un alibi ma è una difficoltà in più. Dobbiamo attirare la partita dalla nostra parte, senza superficialità, perché potrebbe diventare pericolosissima. Loro sono più fisici e più abituati a fare certe partite rispetto a noi”, aggiunge il tecnico. “Milinkovic oggi è tornato per la prima volta a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : RT @laziopress: CONFERENZA LAZZARI – “Sarà una battaglia domani. In Europa non puoi sbagliare un intervento che ti puniscono subito con un… - LALAZIOMIA : RT @laziopress: CONFERENZA SARRI – “Se qualcuno vuole essere schierato più spesso deve dimostrarmi di più. Arbitri? Non guardo mai chi vien… - sportli26181512 : Lazzari carica la Lazio: 'Con il Cluj una battaglia, l'1-0 non conta': Il terzino biancoceleste, in conferenza stam… - laziopress : CONFERENZA LAZZARI – “Sarà una battaglia domani. In Europa non puoi sbagliare un intervento che ti puniscono subito… - laziopress : CONFERENZA SARRI – “Se qualcuno vuole essere schierato più spesso deve dimostrarmi di più. Arbitri? Non guardo mai… -