Cluj-Lazio, Lazzari: “Non dobbiamo sbagliare l’approccio. Assenze? Abbiamo sostituti all’altezza” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Manuel Lazzari è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia di Cluj-Lazio, gara valida per il ritorno dei play-off di Conference League. “Non dovremo sbagliare l’approccio alla gara soprattutto a livello mentale – ha dichiarato l’esterno ex Spal –, l’Europa League ci è stata d’insegnamento. Dovremo arrivare preparati a giocare un match complicato, la vittoria dell’andata conta poco. Fisicamente sto molto bene, nelle ultime partite non ho giocato per scelta tecnica. Sono a disposizione della squadra”. “A livello fisico spendo tanto perché mi piace spingere in avanti. La fase difensiva, in ogni caso, rimane prioritaria – ha aggiunto Lazzari –. Non c’è una favorita in Conference League, ci sono varie squadre che possono ambire ad arrivare in fondo. dobbiamo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Manuelè intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia di, gara valida per il ritorno dei play-off di Conference League. “Non dovremoalla gara soprattutto a livello mentale – ha dichiarato l’esterno ex Spal –, l’Europa League ci è stata d’insegnamento. Dovremo arrivare preparati a giocare un match complicato, la vittoria dell’andata conta poco. Fisicamente sto molto bene, nelle ultime partite non ho giocato per scelta tecnica. Sono a disposizione della squadra”. “A livello fisico spendo tanto perché mi piace spingere in avanti. La fase difensiva, in ogni caso, rimane prioritaria – ha aggiunto–. Non c’è una favorita in Conference League, ci sono varie squadre che possono ambire ad arrivare in fondo....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #ClujLazio, #Lazzari: 'Non dobbiamo sbagliare l'approccio. Assenze? Abbiamo sostituti all'altezza' - 1900_since : #ClujLazio: le parole di #Petrescu in conferenza stampa - ZenoEdoardo : La #Lazio ‘assaggia’ il Constantin Radulescu di #Cluj #ClujLazio #ConferenceLeague - Aquila6811 : RT @AllRoundLazio: ??| PARLA DAN PETRESCU: 'Noi abbiamo due titolari che non giocano. Siamo noi quelli svantaggiati, non la Lazio. Dico 10%… - Alex_Piace : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Lazio, #Sarri presenta la gara di ritorno di #ConferenceLeague contro il #Cluj ?? Le parole del tecnico biancocelest… -