Cluj-Lazio in tv: data, orario e diretta streaming ritorno playoff Conference League 2022/2023 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Cluj-Lazio sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match valido per il ritorno dei playoff di Conference League 2022/2023. I biancocelesti fanno visita ai rumeni per chiudere la pratica e volare agli ottavi di finale della terza competizione europea per prestigio, ma non sarà certo una passeggiata. Appuntamento fissato alle ore 18.45 di giovedì 23 febbraio, diretta tv su Sky Sport Football, streaming su Sky Go e su Dazn. SportFace.

